MLS, al New York City la Eastern Conference: in goal Maxi Moralez

06-12-2021 14:04

Un giocatore che in passato ha giocato in Italia con ottimi risultati ha vissuto una giornata indimenticabile. Si tratta di Maxi Moralez, trequartista ex Atalanta che ora milita nel New York City in MLS.

In occasione della finale della Eastern Conference giocata contro il Philadelphia Union, l’argentino ha firmato al 65′ il goal del momentaneo 1-1. L’inizio della rimonta del New York City, completata a due minuti dalla fine dalla rete di Talles Magno.

Un goal importante, che consente alla compagine di New York di trionfare nella Eastern Conference e di giocarsi la finalissima della MLS contro i Timbers (campioni della Western Conference).

Maxi Moralez ormai è un giocatore molto amato in America, dove gioca dal 2017. In precedenza, aveva militato nella formazione messicana del Club Leon.

In Serie A, invece, ‘El Frasquito’ ha giocato con la maglia dell’Atalanta tra il 2011 e il 2016, collezionando 48 presenze e 20 goal.

OMNISPORT