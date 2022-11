Mls, Chiellini campione: "Un piacere entrare nella storia di Los Angeles"

06-11-2022 12:10

A La Gazzetta dello Sport, Chiellini ha rilasciato alcune parole dopo il trionfo in Mls col suo Los Angeles FC: “Ho subito capito lo spirito di questa città unica e bellissima, abituata a celebrare i grandi campioni. Io sono arrivato a giugno, ho trovato delle persone splendide. Sono stati mesi bellissimi in cui abbiamo costruito le basi per vincere il campionato credendoci sempre di più grazie a un grande spirito di squadra che è andato oltre ai singoli. Siamo un gruppo unito, tutti remano nella stessa direzione. Oggi sembrava tutto perso invece con un po’ di fortuna siamo qui a festeggiare. E per quello fatto durante l’anno credo che sia giusto cosi”.

“È un piacere entrare nella storia di questo club – continua Chiellini -, va dato merito a una grande organizzazione che mi ha colpito fino dai primi colloqui in primavera. Ho capito immediatamente che volevano vincere, avevano in testa quest’unico obiettivo. Ci siamo riusciti. Dal punto di vista personale arrivare e potere alzare un altro trofeo mi riempie di gioia”.

Su cosa farà adesso, Chiellini non ha dubbi: “Sicuramente tanta Nba dal vivo... Poi tornerò un po’ in Italia a trovare i parenti e i miei amici. Ne ho bisogno dopo una annata così lunga. Qui si gioca da marzo a novembre e praticamente io non mi sono mai fermato. La prossima stagione dovremo difendere il titolo”.