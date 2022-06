27-06-2022 23:32

Lorenzo Insigne ha preso parte oggi alla sua prima conferenza stampa da giocatore del Toronto, dopo che nei giorni scorsi era stato accolto come un eroe al suo arrivo in città.

Queste le prime parole della nuova stella dell‘MLS, che proverà a condurre il Toronto alla vittoria del campionato cercando di ripercorrere le orme di un altro grande ex italiano della franchigia canadese, ovvero Sebastian Giovinco.

Queste le prime parole di Insigne, riportate dal Corriere della Sera:

“E’ tutta una cosa nuova per me e la famiglia, è la mia prima volta distante da Napoli. Il presidente mi ha raccontato molto bene la città, sono impaziente di arrivare qua e di conoscere l’allenatore e i miei compagni di squadra. La gara che ho visto tre giorni fa è stata spettacolare. Mi conosco, sto già male dato che vorrei già aiutare i miei compagni, scendere in campo e mettermi a disposizione del tecnico. Sono davvero emozionato perché è la prima volta che faccio una conferenza del genere e mi auguro che vada tutto bene”.

Una parola anche sulle ragioni che lo hanno spinto a scegliere di trasferirsi Oltreoceano ad appena 31 anni:

“Ci troviamo qua da pochi giorni, ma sia a me che alla mia famiglia la città ci è molto piaciuta, le persone, la qualità della vita ci ha fatto una gran impressione e ci piace davvero tanto. Non mi sono mai trovato così lontano da Napoli, sono emozionato, è stato davvero difficile lasciarla. Ho fatto soprattutto una scelta di vita per i miei figli e mi auguro che qui possano avere un radioso futuro e che possiamo crescere come famiglia. Ho chiacchierato col presidente quando ci siamo incontrati e mi è sembrato un’ottima persona, sia come essere umano sia come storia del club. Capisco che in molti pensano che sono qui per il lato finanziario, ma se ho fatto questa scelta l’ho fatta per il bene della mia famiglia, per mia moglie. L’ho fatto per loro, per crescere insieme”.