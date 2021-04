Mma, Chimaev: "Sono come Tyson e Alì nel mio sport"

L’imbattuto campione di Ufc Chimaev ha raccontato la brutta esperienza del Covid: “Quando sono tornato nel mio paese tutti mi hanno aiutato e ho dovuto affrontare un’operazione particolare, non saprei nemmeno come spiegarla. Ora però sto molto meglio. Non posso aspettare, peso più di 93 kg e mi sento già più forte. Ho iniziato ad allenarmi con il mio team e troverò certamente un avversario da distruggere. Sto bene e ho voglia di abbattere qualcuno e guadagnarmi un po’ di soldi”.

Il daghestano naturalizzato svedese ha poi azzardato un paragone: “Ho combattuto solo 3 volte in UFC e non ho nemmeno mostrato il mio pieno potenziale. La gente continua a credere che io affronti solo fighter di basso livello. Quindi devo dimostrare a queste persone che posso distruggere chiunque e vincere la cintura della mia categoria. Sono il Mike Tyson e il Muhammad Alì delle MMA” ha poi concluso.

OMNISPORT | 22-04-2021 22:07