MMA, Emelianenko torna nell'ottagono dopo quasi 2 anni

Fedor Emelianenko è pronto a tornare. Uno dei più grandi lottatori delle MMA non ha intenzione di smettere e il 23 ottobre prossimo combatterà nell’ottagono. Il 44enne giocherà in casa, nella sua Russia, anche se ancora non è noto l’avversario.

“È un onore portarlo a casa per gareggiare davanti ai suoi fan che hanno seguito tutta la sua carriera”, ha dichiarato il presidente di Bellator Scott Coker in una nota. In conferenza stampa, “The Last Emperor” ha dichiarato di essere felice del suo ritorno, specialmente davanti al suo popolo.

Emelianenko ha combattuto l’ultima volta nel dicembre del 2019 ed è pronto a dimostrare di essere sempre lo stesso. La sua carriera è leggenda: è rimasto imbattuto per un intero decennio e, per ben quattro anni consecutivi, campione indiscusso dei pesi massimi. Con un record di 39-6 e un pareggio, Emelianenko è considerato uno dei più grandi pesi massimi della storia delle MMA, per tanti il migliore di sempre.

dopo aver sconfitto anche il Covid, il 23 ottobre(dopo quasi 2 anni dall’ultimo incontro) gli occhi del mondo saranno puntati tutti sul campione russo, che non avrà certo voglia di deludere le aspettative. Il prossimo avversario, chiunque sia, è avvisato.

OMNISPORT | 25-06-2021 17:50