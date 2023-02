Mma, Makhachev resta campione e batte ai putti Volkanovski

L'allievo di Khabib mantiene la cintura dei pesi medi dopo un grande incontro con l'ex rugbysta.

12-02-2023 14:22

Grande notte in Ufc, con un occhio di riguardo al match tra Makhachev e Volkanovski: all’ex rugbysta non riesce l’impresa di unificare i titoli, l’allievo di Khabib lo batte per decisione unanime e allunga così a 12 la sua striscia di vittorie (una sola sconfitta in carriera), restando campione dei pesi leggeri.

Un incontro combattuto e questa volta Makhachev se l’è cavata ai punti. Ottima prestazione di Volkanovski, che contro uno dei migliori lottatori di sempre dei pesi leggeri ha lottato alla pari, ma non è bastato per entrare nell’olimpo dei doppi campioni.