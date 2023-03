Mma – Promessa mantenuta: Jones è il nuovo campione pesi massimi UFC

È iniziata intorno alle ore 6 italiane la sfida tra colui che viene considerato il più grande lottatore di mma di tutti i tempi e Ciryl Gane ma non è durata molto di più, vittoria netta e titolo in tasca dello statunitense.

05-03-2023 10:35

Tre anni dopo è di nuovo Jon Jones. Il campione di mma si è preso il titolo dei pesi massimi in UFC mettendo ko Ciryl Gane nel main event UFC 285.

C’erano tanta curiosità e tanti interrogativi intorno al rientro del campione statunitense che è tornato sul ring dopo una brutta vicenda legata alla sua positività ad una sostanza proibita, costatagli appunto 36 mesi di squalifica, ma le aspettative non sono state deluse, tutt’altro.

Jones, che con questa gara fa il definitivo salto nei pesi massimi, alla vigilia aveva affermato che il match sarebbe durato poco e che Gane non è un avversario alla sua altezza; in effetti è bastato poco per portare a terra il francese e chiuderlo con una ghigliottina senza scampo.

Ora lo statunitense non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi ha già lanciato la sfida all’ex campione Stipe Miocic.