MMA, Vettori batte Costa: "Posso lottare con chiunque"

24-10-2021 11:14

Marvin Vettori ha battuto Paulo Costa per decisione unanime dopo 5 riprese intense. Una vittoria ottenuta nei massimi leggeri, categoria che non gli appartiene, dopo l’aumento di peso del rivale brasiliano.

Il combattente italiano, al termine dell’incontro, ha mandato un messaggio agli altri fighter: “Sono contento di non essere caduto nella trappola di Costa, di non aver pensato che non era pronto, non era allenato, era grasso. Il peso non mi interessa, posso lottare con chiunque, la gabbia è casa mia. Ed è un messaggio anche per i miei prossimi avversari: non presentatevi con più chili, perché l’incontro lo prendo e lo batto. Non credo che prima della fine dell’anno tornerò in gabbia ma non si sa mai. Se c’è un bell’incontro convincermi è facile”.

Costa invece ha svelato il motivo del sovrappeso: “Un infortunio al bicipite sinistro, ho dovuto interrompere gli allenamenti per qualche settimana. L’unico problema è che ho perso. Non ho scuse. Credo di aver fatto un buon incontro, così come lui. Complimenti a entrambi. Il mio piede è un pallone, l’ho preso a calci alla testa, al corpo, non credo che lui sia messo bene”.

Applausi a Vettori, anche da parte del patron Ufc Dana White: “Se quest’incontro si è fatto è solo grazie a Marvin Vettori, uno cavallo di razza, un ragazzo con cui è stupendo lavorare. Era disposto a combattere con qualsiasi peso, e non ha lasciato che la cosa gli rovinasse la testa”.

OMNISPORT