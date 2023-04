MMA, Vettori torna nell'ottagono: obiettivo rivincita con Adesanya

Il lottatore azzurro sfiderà Jared Cannonier a Las Vegas sabato 17 giugno.

21-04-2023 19:39

Marvin Vettori è pronto a tornare dentro l’ottagono. Il campione italiano di MMA, protagonista negli ultimi giorni di vicende extra ottagono (ha partecipato a una rissa tra due noti cantanti), sfiderà Jared Cannonier a Las Vegas sabato 17 giugno. Il combattimento tra il numero 3 e 4 del ranking dei pesi medi UFC sarà ovviamente il main event di UFC Vegas.

Un match importante per entrambi, perché il vincitore molto probabilmente sfiderà Adesanya per il titolo dei pesi medi. Sia Marvin Vettori che Jared Cannonier sono già stati battuti dal campione nigeriano e perciò partirebbero sfavoriti. Il 29enne di Mezzocorona però è cresciuto negli ultimi anni e adesso avrebbe decisamente più possibilità di trionfare e di portare in Italia una cintura storica.

Quello contro Jared Cannonier si tratta del primo combattimento per Marvin Vettori dalla vittoria ai punti contro Roman Dolidze a UFC 286 del 18 marzo. Sarà un combattimento tosto per l’italiano: “The Killa Gorilla” vanta un passato nei massimi e nei mediomassimi e viene dalla vittoria contro Strickland. Vettori ha le armi giuste per vincere, Adesanya osserverà con interesse “The Italian Dream”.