MMOG, Massively multiplayer online game: che tipo di esport è?

Un MMOG, o meglio Massively multiplayer online game (ma si trova anche la sigla MMO), è un tipo di videogioco multigiocatore che consente a centinaia o migliaia di giocatori di connettersi contemporaneamente attraverso internet e giocare insieme. Generalmente questa categoria di eSport è ambientata in un enorme universo virtuale, nel quale i gamer possono competere e interagire, oppure combattere contro altri player sparsi in tutto il globo.

Solitamente un giocatore di MMOG trascorre parecchie ore davanti al pc, rendendo questa tipologia di game più adatta alle persone con molto tempo libero. Anche per questo si tratta di una categoria dibattuta e spesso fortemente criticata: c’è chi sostiene, infatti, che tendano a isolare le persone allontanandole dalla vita reale. Tuttavia, c’è chi invece li ritiene un modo come un altro di fare conoscenza, magari anche in modo più divertente rispetto alla classica chat.

Moltissimi gamer giudicano gli MMOG ripetitivi e monotoni: trattandosi di un gioco che punta a ‘fidelizzare’ l’utente e tenerlo ‘legato’ al game per mesi o anche per anni, spesso gli sviluppatori allungano i tempi per superare, per esempio, un determinato livello. Così il gameplay può risultare noioso. Nel mondo virtuale, però, c’è una soluzione anche alla monotonia: sono stati creati dei ‘bot‘ (robot) che giocano per ore al posto del player vero, senza che questo si stanchi.

Chiaramente si tratta di un metodo alternativo che non è ben visto nel mondo degli eSports, perché fa sì che chi li usa sia avvantaggiato rispetto agli altri. La tipologia più conosciuta tra gli MMOG è il massively multiplayer online role-playing game (MMORPG), che deriva dal mainframe del computer MUD e da giochi di avventura come Rogue nel PLATO System e Dungeon nel PDP-10 che hanno anticipato i game commerciali oggi sul mercato.

HF4 | 29-05-2018 10:04