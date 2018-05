MOBA, Multiplayer Online Battle Arena: che tipo di eSports sono?

I MOBA, per esteso Multiplayer Online Battle Arena, sono sport elettronici considerati una sottocategoria dei videogiochi strategici in tempo reale. Conosciuti anche con l’acronimo ARTS (Action Real Time Strategy), prevedono che l’azione di gioco si svolga su una mappa chiusa, tra due squadre che, dalle proprie rocche forti, dovranno difendersi l’una dall’altra. Ciascuna base è costituita da diversi edifici e dal QG, il quartier generale.

L’obiettivo degli eSports MOBA è quello di distruggere il quartier generale nemico e, chiaramente, proteggere quello di appartenenza. Le due rocche forti sono solitamente collegate da strade che prevedono 2 torri per squadra. Da ciascuna base nascono le unità gestite dal computer che, in base alla strada in cui sono nate, combatteranno sistematicamente contro le unità forgiate dalla squadra rivale.

Il gamer, nella maggior parte dei casi, gestisce una unità o un eroe, con una visuale dell’aerea di azione tipica del genere strategico. Una volta uccisi gli altri player, e i PnG avversari, il giocatore riceverà oro, con il quale potrà acquistare oggetti che incrementeranno le sue statistiche, ed esperienza con la quale progredirà di livello, sbloccando nuove abilità.

Uno dei primi giochi di questa categoria è la mappa Aeon of Strife, a cui fecero seguito Defense of the Ancients, ispirata proprio alla prima, ma poi sviluppata per Warcraft III. Tra i titoli più conosciuti spicca il nome di League of Legends, il videogame firmato Riot Games per Microsoft Windows e macOS.

