Modena-Pergolettese, scelta la sede dello spareggio

Modena e Pergolettese hanno chiuso appaiate a quota 73 punti il girone D di Serie D, rendendo necessario uno spareggio in campo neutro per stabiliare la squadra che sarà promossa in Serie C.

La gara tra le squadre di Alberto Bollini e Matteo Contini si giocherà domenica 12 maggio. E ora si sa anche la sede. La Lega Nazional Dilettanti ha proposto infatti lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma non ci dovrebbero essere più dubbi dopo che nella giornata di domenica e nelle prime ore di lunedì era scoppiato un caso con le due società divise sulla scelta della città teatro della sfida. Erano in ballo Parma e Piacenza, soluzioni geograficamente più vicine ad entrambe le società, rispetto a La Spezia, e invece ecco la sorpresa.

Lo Spezia Calcio ha concesso la propria disponibilità chiedendo come unica misura preventiva che i tifosi del Modena non occupino la Curva Ferrovia, cuore del tifo più caldo degli Aquilotti.

Le due squadre sono divise da un’accesa rivalità.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 20:56