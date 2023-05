La pesante sconfitta per 5-0 contro il Venezia è dura da mandare giù: "Colpa mia"

01-05-2023 21:06

Il tecnico del Modena Attilio Tesser è mortificato per la sconfitta per 5-0 subita dai suoi contro il Venezia: “Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per la prestazione di oggi, il Venezia è stato nettamente più forte di noi sotto tutti i punti di vista, me ne assumo le colpe”.

“Da domani riguarderemo tutto, ci parleremo e analizzeremo la partita, serve farsi un bell’esame di coscienza e ripartire subito già sabato”. Il Modena è attualmente in dodicesima posizione a 44 punti.