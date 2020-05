Moggi attacca Cellino: Parli proprio tu? Polemica sul web

Da settimane si leggono dichiarazioni di fuoco del presidente del Brescia, Massimo Cellino, che alza la voce perché il campionato non riparta. Minaccia di lasciare il calcio, si dice disposto ad accettare la retrocessione a tavolino e respinge le accuse di chi sostiene che parla solo per convenienza. Tra le tante cose dette dall’ex patron del Cagliari c’è stato però un riferimento che non è piaciuto a Luciano Moggi.

Moggi replica alle accuse di Cellino

Su facebook e su twitter l’ex dg della Juventus risponde a Cellino. Prima lo accusa di parlare solo pro domo sua (“Siamo certi che, se fosse stato al posto di Lotito, avrebbe lottato come fa il presidente laziale per la ripresa del campionato, con la stessa intensità che oggi mette per farlo annullare, onde evitare una retrocessione pressoché sicura”) poi passa all’attacco.

“Cellino mischia tra l’altro persone estranee a questo contesto, che nulla hanno a che vedere con l’annullamento di questo campionato o la sua ripresa e dice: “non posso più accettare di essere ancora ai tempi della Gea: è come sedersi ad un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario che nasconde nella manica le carte buone e usa soldi falsi. Di certo quello che voglio è un calcio pulito, più equo, non basato su debiti, plusvalenze e bilanci arrangiati”

Moggi difende la Gea e presenta il conto a Cellino

La reazione di Moggi è violenta: “Premesso che non capiamo che cosa possa significare la GEA in questo contesto, oltretutto perchè la sentenza emessa da quel tribunale, dopo quattro anni di udienze, ha dimostrato che la Gea aveva operato correttamente, essendo CADUTA l’associazione a delinquere, Cellino avrebbe dovuto magari aggiungere il nome di quel PM che aveva cercato di terrorizzare i testimoni di quel processo, Luca Palamara, che attualmente è indagato dalla Procura di Perugia per corruzione, magari, chiedersi perchè sia stato pagato il biglietto a lui e figlio per andare a Madrid ad assistere alla gara di Champions Real Madrid – Roma, e chi gli abbia dato i biglietti di ingresso allo stadio”

“Siccome Cellino parla poi di “calcio pulito”, di bilanci (il suo dovrebbe essere esemplare, dalle dichiarazioni che fa), che è difficile per lui, uomo integerrimo, continuare in questo calcio, abbiamo fatto ricorso al web per avere contezza dei suoi trascorsi”.

Moggi elenca tutte le malefatte di Cellino

E questo è quanto risulta:

1994 – Cellino è #arrestato con l’accusa di #truffa ai danni della Cee per un ammontare di 24 miliardi di lire. Il procedimento penale si è concluso nel 2000, quando Cellino ha ammesso il reato di frode in commercio ed ha patteggiato una pena detentiva ridotta e sospesa di quattordici mesi.

2001 – Cellino è condannato a un anno e tre mesi di reclusione per aver falsificato i bilanci del Cagliari, con pena sospesa.

2004 – Il suo legale storico, Rodolfo Meloni, gli chiede di saldare parcelle arretrate per 7 milioni e 400 mila euro, relative all’assistenza legale in numerose procedure

2013 – Cellino torna nuovamente in prigione, per tre mesi, nell’ambito del processo relativo allo stadio “Is Arenas”, costruito su un terreno sottoposto a vincolo, in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche

2014 – Cellino è condannato per contrabbando doganale nell’ambito di due illeciti legati all’importazione illegale di una Land Rover e di due lussuose imbarcazioni sfruttando un permesso turistico senza pagare l’Iva.

Da tanto assunto si può ipotizzare che Cellino sia un soggetto abituato a predicare bene e razzolare male.Per cui resta difficile accettare lezioni morali da uno che, tra l’altro, ha avuto conoscenza delle patrie galere e non per essere stato invitato a visitarle”.

Le reazioni sui social

Scattano le reazioni sul web e in tanti si schierano dalla parte di Moggi: “Gliele hai cantate di santa ragione” o anche: “Cacciato dalla Premier! NON degno di essere”, oppure: “Perché uno così non è stato radiato?” e infine: “Proprio una gran brava persona.la sua fortuna è stata non essere un vincente e non dare fastidio ai prescritti altrimenti avrebbero creato una farsa anche per lui per farlo fuori…”.

