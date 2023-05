Moggi: “Giuntoli alla Juve? Io proverei a prendere Tare”

L'ex direttore generale bianconero consiglia il club su quale direttore sportivo prendere per la prossima stagione

03-05-2023 15:46

Luciano Moggi dice la sua a Radio Bianconera sul futuro riassetto societario della Juventus. Con l’addio di Federico Cherubini, in estate arriverà sicuramente un nuovo direttore sportivo. Si parla molto del corteggiamento verso colui che sta per laurearsi campione d’Italia con il Napoli, ossia Giuntoli. Moggi precisa: “Giuntoli faticherà a uscire dal Napoli. A me piacciono quei direttori che non dicono di aver agito in proprio, ma l’hanno fatto con la collaborazione dei presidenti, esponendosi. A me piace molto Tare. Magari non si muoverà dalla Lazio, ma io proverei a prenderlo”.