Moggi: “Guido Rossi non voleva Lippi, Buffon e Cannavaro”

L’ex direttore generale della Juventus a Report: “Ho fatto la mia parte con questi ragazzi, ci ho parlato. Poi sono andati a difendere l'Italia nel migliore dei modi”

17-04-2023 11:57

Luciano Moggi è stato uno dei protagonisti dell’inchiesta di Report che andrà in onda questa sera. Arriva un’altra anticipazione riguardo le parole dell’ex dirigente della Juventus riguardante l’Italia ed il Mondiale poi vinto nel 2006.

Moggi ha raccontando come l’allora commissario della FIGC Guido Rossi avesse cercato di ostacolare la partecipazione di Marcello Lippi, Cannavaro e Buffon al Mondiale vista la loro appartenenza alla Juventus: “Prima della partenza per il Mondiale. Non voleva Lippi, Cannavaro e Buffon ai mondiali. Io ho fatto la mia parte con questi ragazzi demoralizzati. Ci ho parlato. Poi sono andati a difendere l’Italia nel migliore dei modi, non tenendo conto di chi non li voleva”