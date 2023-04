Moggi: "L'Inter può fare risultato. Milan-Napoli equilibrata"

Luciano Moggi ha fornito la sua opinione sull'andata dei quarti di Champions

10-04-2023 14:55

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha espresso a TMW le sue opinioni sul momento d’oro delle squadre italiane impegnate in Europa, in particolare in Champions League: “Le italiane in Champions? Se fossero squadre di giocatori italiani sarebbe bellissimo. Però la Nazionale ci racconta che sono squadre che fanno un bel calcio ma non esaltano il calcio italiano, bensì i giocatori che quando ci sono le nazionali vanno altrove”.

Su Benfica-Inter: “Penso l’Inter possa fare risultato. È vero che il Benfica ha giocatori bravi ma ricordiamoci di Joao Mario che in Italia ha fatto poco e li sta spopolando. Il Benfica è da temere. Ma l’Inter può farcela”.

Su Milan-Napoli: “Non ho visto il Napoli bene come le altre volte, senza Osimhen non è la stessa squadra. E il Milan è l’avversario più brutto che potesse capitare”.

Cessioni eccellenti al Napoli? “Senza Osimhen è una buona squadra, con lui è imbattibile. E Kvaratskhelia senza il suo compagno può andare in difficoltà. Se arrivano offerte eccellenti si può valutare qualsiasi cosa”.

Conte in Italia? “Se il Milan dovesse cambiare, potrebbe essere la soluzione ideale per i rossoneri”.