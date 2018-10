Molinari dà del pagliaccio a Mourinho

E' stato un martedì sera complicato per José Mourinho e per il Manchester United. Già prima della partita la serata era cominciata male, con il portoghese che ha raggiunto lo stadio a piedi dopo che il bus della squadra era rimasto bloccato nel traffico.

In campo i Red Devils hanno subito una sconfitta pesante non tanto nel risultato quanto nel gioco, e lo Special One è stato insultato e sbeffeggiato dai tifosi bianconeri presenti all'Old Trafford, a cui ha risposto facendo il segno del Triplete.

Un gesto che è stato duramente attaccato dal golfista Edoardo Molinari, fratello dell'eroe della Ryder Cup Francesco e tifosissimo della Vecchia Signora: "A Mourinho non resta altro che fare il pagliaccio a bordocampo", è il tweet dell'atleta.

L'allenatore lusitano, da tempo in difficoltà in Inghilterra, è stato attaccato anche da un ex gloria del Manchester United, Paul Scholes: "Mourinho? Non c'è stato alcun miglioramento nel suo terzo anno su questa panchina. Guardi la Juventus, che davvero può ambire a vincere la Champions, e pensi che lo United dovrà lavorare tanto per potersi avvicinare al loro livello".

"Se dovessi descrivere questa partita in modo sintetico, direi uomini contro ragazzini – sono invece le parole dell'ex difensore Rio Ferdinand a 'BT Sport' – Sapevo che la Juve fosse di gran lunga superiore in ogni reparto e c'è stata un'enorme differenza in termini di qualità del gioco. Hanno vinto meritatamente".

Queste le parole di Mou dopo la partita: "Abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate a vincere la Champions. Abbiamo fatto il possibile, potevamo ottenere un risultato differente specialmente per quanto visto nel secondo tempo. Penso che mister Bonucci e mister Chiellini dovrebbero tenere un corso universitario ad Harvard per come difendono, sono due difensori fantastici, davvero. La Juve ha qualità, nel primo tempo hanno dominato, ci hanno nascosto il pallone. Ho dovuto giocare con gli stessi undici giocatori usati col Chelsea, non c'era nemmeno Fellaini in panchina per cambiare direzione alla gara. Abbiamo fatto il possibile, ci giocheremo con il Valencia il secondo posto".

SPORTAL.IT | 24-10-2018 12:15