Momblano: "Scambiamo loro per Icardi". Interisti furiosi

Con il campionato e le coppe europee ferme, non resta che il calciomercato ad attirare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. E in casa Inter, come un anno fa, l’argomento è di nuovo Mauro Icardi: l’argentino pare intenzionato a lasciare il Psg, che per di più ha dubbi sul riscatto da 70 milioni di euro chiesto dall’Inter, e dunque il futuro del giocatore resta molto incerto.

Lo scambio per Icardi

La Juventus rimane interessata a Maurito, come confermato anche da Luca Momblano, giornalista di fede bianconera che a TeleLombardia è stato protagonista di un siparietto con diversi opinionisti tifosi dell’Inter.

“In tre minuti possiamo concludere la trattativa per Icardi”, ha spiegato il padrone di casa, Fabio Ravezzani, invitando Momblano a formulare un’ipotetica offerta per Icardi da parte della Juventus.

“Faccio un’offerta seria – la risposta di Momblano -, conosco le condizioni di non ritorno di Icardi all’Inter, è un destino segnato: Icardi all’Inter non ci potrà mai giocare. Dovrò fare un’offerta sì seria, ma anche misurata: magari Rugani e Bernardeschi…”.

Il giornalista non termina neanche la frase, gli ospiti di fede interista insorgono. “Magari anche Pinsoglio…” provocano dallo studio, bollando come irricevibile la proposta di Momblano.

La controproposta

È l’opinionista Bettino Calcaterra a motivare il no alla proposta del collega juventino. “Sulla maglia di Icardi c’è un prezzo – dice -, 70 milioni, in alternativa c’è uno scambio con Dybala”.

Ma sentendo il nome della Joya, Momblano reagisce. “Stai mendicando – dice il giornalista bianconero -: Dybala è il vice-capitano della Juve, il numero 10, in uno dei suoi anni migliori, e tu lo vuoi dare per il tuo giocatore che non puoi riprendere indietro? Guarda, possiamo fare una variazione, una controproposta: Douglas Costa e De Sciglio, ma senza una lira in più”.

Ma anche questa idea non piace ai tifosi nerazzurri. “Caro Momblano – chiude Calcaterra – qui l’unica cosa che Costa è Icardi”.

SPORTEVAI | 16-03-2020 10:15