Momblano spiega come gioca Kulusevski, tifosi perplessi

Arriverà probabilmente solo a giugno ma il popolo juventino già si interroga sul valore, le caratteristiche e le potenzialità di Kulusevski, l’acquisto che Paratici ha soffiato a Marotta valutandolo 44 milioni di euro. Il talento che è esploso quest’anno al Parma fa già discutere: giusto spendere tanto per una promessa?

IL PARERE – A spiegare chi è e come gioca Kulusevski è Luca Momblano che su Juventibus sottolinea innanzitutto come sia riuscita la Juve a beffare l’Inter nonostante il filo diretto tra il ds Faggiano e il tecnico del Parma D’Aversa con Conte.

IL COLPO – Momblano spiega che per l’immediato l’unico vero dubbio di Conte fosse legato alla configurazione del ruolo di Kulusevski mentre la Juve deve pensare di acquistare il giocatore – con la g maiuscola, se tale viene reputato – prima che il ruolo.

IL RUOLO – Ma che ruolo è Dejan Kulusevski ? Per il giornalista volto noto di Mediaset non è a oggi la mezz’ala tradizionale, in Primavera faceva il numero 10 moderno, libero di andare in incursione su zone a piacimento. Meno vincolato di quando invece partiva (e parte adesso in A) da destra e/o meglio ancora sotto la punta e quindi attaccante di rimorchio nel 4-2-3-1.

CHI RISCHIA – Dove si inserirà il nuovo centrocampista? Più facile dire come gioca Kulusevski piuttosto che dire dove giocherà. Per Momblano è energeticamente più cattivo e feroce di Bernardeschi e apparentemente più sano di Douglas Costa. È a proprio agio nei venti metri finali anche a livello fisico.

I PARAGONI – Fioccano i paragoni: “Che poi Kulusevski sia un Kakà meno esplosivo nel breve anche perché meno elegante e probabilmente meno tecnico oppure che possa essere ciò in cui il russo Kancelskis non fu capace di trasformarsi oppure che centri qualcosa con Zidane per il modo efficiente di usare la stazza al servizio della giocata come a sprazzi riesce a fare Milinkovic-Savic, tutto questo non è dato sapere”.

LE REAZIONI – Non tutti i tifosi bianconeri sono convinti dell’affare: “Bravi continuate a barattarci mezze pi… per fenomeni” o anche: “Temo la cantonata mombly. Troppi soldi per uno sconosciuto“, oppure: “Ma 44 milioni per un 19enne che ha giocato 4 mesi in serie A? Bah”.

IL MODULO – Anche i fan della Juve si sbizzarriscono a trovargli una collocazione in campo: “Kulusevsky è un ottimo acquisto, bisogna dargli fiducia fin da subito che sia gennaio (meglio) o giugno nell ’11 titolare, che sia trequartista nel 4312 o ala nel 433” o anche: “A me sembra uno che sostituirà Bernardeschi in futuro, i duo sono molto simili. Il problema è che servono giocatori in altri ruoli e continuiamo a prendere doppioni” e infine: “Per me non e’ certo un’ala ma neanche un trequartista … Mezzala si’ nel centrocampo a 3 … “.

