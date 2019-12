Affare Kulusevski, sui social è guerra tra tifosi Inter e Juve

L’ufficialità ancora non c’è ma è un dato di fatto che la Juventus sia a un passo da Kulusevski, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta esploso quest’anno con la maglia del Parma. Quei soldi che non erano stati investiti per Haaland, volato a Dortmund, sono stati riversati in parte per lo svedese con buona pace dell’Inter che da tempo era sulle sue tracce.

LA RIVINCITA – Una bella rivincita per Paratici, massacrato dai tifosi dopo l’esito della vicenda Haaland, e uno smacco per Marotta o almeno così sembrerebbe.

LE REAZIONI – I tifosi juventini esultano per il nuovo arrivo: “Adesso, all’improvviso Fabio Paratici è tornato competente. Oppure avete sempre la scelta di far diventare il probabile colpo Kulusevski un “nulla di che”…” o anche: “Giocatore dal futuro assicurato. Uno dei nati nel nuovo millennio più forti e completi d’Europa”.

PROMOSSO – Tutti sono entusiasti del talento del giocatore: “Ha tutto, compresa grandissima corsa e visione periferica. Ha carattere, e continuità di prestazioni e aggiungo anche dicendo che il suo ruolo futuro sarà mezzala alla De Bruyne. Giocatore che ricorda in molte cose”, oppure: “Vorrei ricordare a chi dice che 45 milioni per Kulusevski sono troppi, che uno con meno della metà del suo talento come Barella è stato pagato dall’inter 50 milioni”.

MALIZIOSI – C’è chi scrive maliziosamente: “Kulusevski è uno di quei giocatori che piace molto a Guardiola ” e chi è scettico: “Kulusevski tecnicamente è un colpo di mercato da 8. Il problema di alcuni calciatori provenienti da realtà minori e di giovane età è solo quanta personalità hanno per reggere la pressione che comporta indossare la maglia bianconera. Bernardeschi e Rugani docet”.

COMPETENZA – Un tifoso interista è sarcastico: “Avendo capito che di calcio non capisce una m.., Paratici ha deciso di comprare tutto quello che segue Marotta. Prima Lukaku, ora Kulusevski … ti prego, Marotta, fai finta che ti piace di nuovo Dalbert”.

QUI INTER – Delusi i fan nerazzurri: “Averlo trattato per mesi per poi farselo soffiare dalla #Juventus sarebbe un grave danno di immagine per Suning, senza se e senza ma” o anche: “Suning sa solo fare proclami , poi quando sul mercato il gioco si fà duro arriva la Juve paga e compra mentre Noi siam solo chiacchiere e distintivo”.

LA STRATEGIA – Infine c’è chi giustifica le mosse dell’Inter: “Perché la Juventus prende Kulusevski e l’Inter no? Perché l’Inter ha deciso di accontentare Conte sull’usato sicuro per provare a vincere subito, mentre ma Juventus è a fine ciclo e può programmare. Non c’entrano i soldi ma le ambizioni di vittoria/programmazione”.

