I tifosi della Juve hanno perso la pazienza: Non è all'altezza

La vicenda Haaland è stata solo la ciliegina su una torta che già da tempo non convinceva buona parte della tifoseria della Juventus. Il bomber è volato al Borussia, dopo aver illuso tutti che avrebbe vestito la maglia bianconera e i rimpianti per il mancato arrivo del talento del Salisburgo si vanno a sommare ad altre operazioni che continuano a lasciare perplessi i fan.

SOTTO ACCUSA – Nel mirino c’è il ds Fabio Paratici, perchè la quasi totalità delle operazioni condotte dal dirigente juventino non stanno portando gli effetti sperati.

LE REAZIONI – Sui social è arrivato il momento del giudizio e Paratici viene massacrato da tanti tifosi, delusi sia per gli acquisti mai arrivati che per i colpi messi a segno.

LA LISTA – Fioccano liste di presunti sbagli: “La Juve voleva Lukaku. Lukaku è andato all’Inter. La Juve voleva Icardi. Icardi è andato al PSG. La Juve voleva Haaland. Haaland è andato al BVB. Eh ma Paratici best manager 2019″ o anche: “Alcune operazioni di Mercato di Paratici dall’estate fino a questo momento: Via Cancelo per Danilo. Vuole cedere Dybala. Vuole cedere Higuain. Vuole Icardi e prende Deligt a 85 milioni più 12 al giocatore. Vuole Haaland. And counting”.

RINNOVI – Nel mirino anche i rinnovi: “Il Sig. Paratici ha proposto un rinnovo biennale al trentatreenne Matuidi, fino al 2022. Ha rifiutato il pari età Arturo Vidal per motivi anagrafici. Ha permesso che Håland andasse al Borussia Dortmund. Non ho altro da aggiungere, Vostro Onore”.

BOCCIATO – C’è chi scrive: “Finora è stato solo capace di manovre di disturbo sugli obiettivi dell’Inter e acquisto di pacchi sopravvalutati (vedi Rabiot, Ramsey, De Ligt)” o anche: “Il mercato è oggettivamente pessimo. Tutti i nuovi acquisti non sono nell’ 11 titolare”.

ORFANO – I rimpianti sono tanti: “Capolavoro di Paratici, farsi soffiare Haaland e rinnovare con un biennale il trattore Matuidi. Mentalità pazzesca” e infine: “Paratici senza Marotta ha perso completamente la bussola”.

SPORTEVAI | 30-12-2019 10:01