Monchi punta sulla Roma: 'Siamo forti'

Poco prima del fischio di inizio della gara fra Roma e Porto, il direttore sportivo dei giallorossi, Monchi, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è una gara importante, i calciatori lo sanno e mi aspetto che giochino bene. Ieri e stamattina sono stato con loro, so che è importante per tutti e sappiamo cosa fare per andare avanti".

Nel Porto gioca Herrera, uno dei giocatori accostati alla Roma la scorsa stagione: "Ho letto tante volte che lo prende una squadra italiana, ma il Porto non è solo lui. Hanno tanti giocatori forti. Non c'è nulla, però, con lui".

Infine sul mancato approdo di Vida: "Abbiamo fiducia nei nostri giocatori, siamo convinti che la squadra così è pronta e gli abbiamo dato fiducia. Per andare avanti in Champions e campionato abbiamo i giocatori forti. Nonostante gli infortuni la squadra è viva quindi significa che questa rosa ha dei valori”.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 21:55