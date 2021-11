16-11-2021 07:36

Passo falso dei Rams nel Monday Night NFL. I losangelini si sbriciolano al cospetto di San Francisco che si impone con un secco 31-10 (14-0 dopo la fine del primo periodo).

Rams mai in partita con il QB Stafford in grande difficoltà (due intercetti). Coach McVay non cerca scuse: “E’ stata una serata umiliante”. Il record dei Rams è ora di sette vittorie e tre sconfitte.

OMNISPORT