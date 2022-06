Mondiale, Bennati: "Nibali? Voglio vedere la sua disponibilità"

13-06-2022 22:25

Il commissario tecnico Daniele Bennati, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prova in linea élite del Mondiale di ciclismo: “Il tracciato? Apparentemente il disegno non sembra così difficile, ma una volta effettuata tutta la ricognizione ti accorgi che non è così. Le strade sono ampie e scorrevoli, i tratti in discesa di affrontano a grande velocità con punte a 90km/h. Dopo la partenza da Helensburgh c’è la salita del Monte Keira (8.7 chilometri al 5%). I primi chilometri sono duri, poi i successivi sono molto più pedalabili. Questo è solo un piccolo antipasto prima del circuito cittadino di Wollongong”.

“Ci sono due strappi – ha proseguito -. Il primo di 500 metri, il secondo molto più impegnativo di 1km (Mount Pleasant: 1100 metri al 7.7%, punte del 14%). Dalla vetta mancheranno poi 7.5km all’arrivo. Poco più di 4km sono di discesa e gli ultimi 3 in pianura”.

Bennati ha le idee chiare sui favoriti: “Serve gente forte in salita, ma con esplosività per fare la differenza sullo strappo di 1km e poi tenere sulla discesa molto veloce. In un attimo ti ritrovi a 3km dalla conclusione. Ci vuole un corridore da classiche. L’olandese Van der Poel ed il francese Alaphilippe sono due nomi da tenere in considerazione, ma anche Girmay non è da sottovalutare”.

Chiusura di Bennati su Vincenzo Nibali, che potrebbe partecipare: “Con Vincenzo devo ancora parlare. So per certo che vuole puntare al Giro di Lombardia e lo preparerà con la Vuelta. La corsa spagnola finisce a due settimane dal Mondiale. Voglio vedere la sua disponibilità”.