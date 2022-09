Mondiale di volley, i coach italiani non hanno dubbi: “Azzurre favorite”

21-09-2022 09:26

Se è vero che Paola Egonu & co saranno la copertina agli imminenti mondiali di volley, è vero anche che il tricolore verrà rappresentato persino da una nutrita scuola di tecnici, presenti in Polonia ed Olanda con altre nazionali. Tra gli addetti ai lavori, infatti, spiccano numerosi azzurri, tra cui cinque tecnici (Mazzanti compreso).

Daniele Santarelli guiderà la rinnovata Serbia di Boskovic, Giovanni Guidetti tenterà di raggiungere il podio per la prima volta nella storia con la “sua” Turchia, compito difficile anche per Stefano Lavarini e la Polonia, mentre è all’esordio sulla guida della Bulgaria il tecnico marchigiano Lorenzo Micelli. Quando, però, si chiede loro di fare un pronostico non hanno dubbi: “L’Italia è la squadra più completa, non ha punti deboli ed è nel pieno della maturità, la vittoria al maschile dà forse qualche pressione in più, ma anche tanta carica, ecco perché sarà la squadra da battere” affermano all’unanimità.