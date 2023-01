Mondiale, Messi: “Mi pento del post partita con l’Olanda”

Il campione del mondo argentino rilascia la prima intervista post Qatar 2022 alla rivista Urbana Play, racconta l’ultimo titolo vinto e parla anche del battibecco avuto con Van Gaal.

30-01-2023 20:41

Leo Messi ad un mese, poco più, dalla notte magica di Campione del Mondo in Qatar 2022 si confessa e si racconta in un’intervista rilasciata ad Urbana Play.

La gioia del successo, il percorso non privo di ostacoli, la finale incredibile ed infinita con la Francia, sono tanti i momenti da menzionare nell’esperienza che ha portato l’Argentina sul tetto del mondo. Ma tra questi c’è anche il post-partita con l’Olanda ed in particolar modo con il tecnico orange Van Gaal: “Sinceramente non ci ho pensato a quello che ho detto ai microfoni post partita, mi è venuto spontaneo. Sapevo quello che Van Gaal aveva detto nel pre-match su di noi e ne parlammo anche tra compagni, non mi piace quello che ho fatto e quello che ho detto, non mi piace lasciare quest’immagine, ma sono cose che possono accadere”.