09-12-2021 23:46

25-22 25-20 25-16: questi i parziali del 3-0 con cui la Lube Civitanova ha battuto i brasiliani del Funvic nel secondo e ultimo incontro dei gironi eliminatori del mondiale per club maschile che si sta svolgendo a Betim, in Brasile. I marchigiani si qualificano quindi per le semifinali da primi nel gruppo A.

OMNISPORT