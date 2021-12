Mondiale per club, Conegliano in finale

18-12-2021 15:07

Conegliano ce l’ha fatta. Egonu e compagne volano in Finale al Mondiale per Club 2021-2022 di volley femminile: le Pantere hanno sconfitto il Minas Tenis Clube in semifinale per 3-1 (23-25; 26-24; 25-15; 25-19).

Le campionesse del mondo in carica hanno faticato più del previsto con le brasiliane, ma avranno ugualmente la possibilità di difendere il titolo iridato conquistato due anni fa in Cina. Per l’Imoco si tratta della seconda finale della storia nel campionato mondiale per club.

Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere con la vincente dell’altra semifinale tra il VakifBank Istanbul e il Fenerbahce Istanbul, in programma alle ore 16.30 odierne. Un derby turco che promette scintille, la finale è in programma domani alle 16.30.

OMNISPORT