Mondiale per club, impresa Conegliano: Eczacibasi ko

16-12-2022 16:42

L’anno d’oro del volley italiano non sembra voler finire mai e si estende anche al campo femminile, nonostante le ragazze della nazionale abbiano fallito l’obiettivo dell’oro Mondiale dopo aver conquistato la Nations League a luglio.

Dopo la finale tutta italiana del Mondiale per club maschile, con Perugia vittoriosa su Trentino, infatti, nel Mondiale femminile in corso di svolgimento ad Antalya la marcia di Conegliano non sembra conoscere ostacoli.

Nell’ultima partita del girone la formazione di Santarelli ha spazzato via l’Eczacibasi Istanbul, sconfitto per 3-1 (25-18; 21-25; 25-22; 25-18).

Lo squadrone guidato da Tijana Boskovic, mvp delle ultime tre edizioni dei Mondiali, è il grande favorito per il successo finale, ma si è dovuto arrendere alla forza delle Pantere, trascinate da una super Isabelle Haak, autrice di 26 punti. Emblematico come Conegliano abbia saputo portare in doppia cifra anche le centrali De Kruijf e Lubian (10 e 11 punti), oltre alle schiacciatrici Robinson e Plummer (14 punti a testa)

Grazie a questo successo le campionesse d’Italia hanno evitato l’incrocio fratricida in semifinale con la grande ex Paola Egonu, in forza da quest’anno al VakifBank Istanbul e chiamato ora ad un derby contro per un posto in finale. Nel pomeriggio di sabato 17 Conegliano affronterà le ben più abbordabili, almeno sulla carta, brasiliane del Minas Gerais.