Mondiale per club, la FIFA svela il calendario

29-11-2021 19:21

È stato stilato a Zurigo, in Svizzera, alla sede della FIFA, il calendario delle sette squadre che prenderanno parte all’edizione 2021 del Mondiale per club. Premio sempre importante, vede scontrarsi i vincitori di tutte le coppe continentali, anche se il 90% delle volte a trionfare è la vincitrice della Champions League. Sarà così anche in questa edizione?

Il trofeo si giocherà negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 12 febbraio 2022. Inizio il 3 febbraio 2022 tra Al Jazira, rappresentante degli Emirati Arabi, e Auckland City, vincitore della Ofc Champions League, la Coppa d’Oceania.

Nel secondo match si affronteranno il club egiziano Al Ahly, campione d’Africa, e il Monterrey, club che ha trionfato nella Concacaf Champions League. I sauditi dell’Al Hilalm campioni dell’Asia, affronteranno nella terza partita in programma i vincitori della prima. Quindi i vincitori di Al Ahly-Monterrey affronteranno i campioni della Copa Libertadores del Palmeiras per la partita che sarà valida già per la semifinale. L’altra semifinale invece sarà tra i vincitori della UEFA Champions League, ovvero il Chelsea di Tuchel, e chi trionferà nella partita numero tre.

La finale sarà il 12 febbraio.

