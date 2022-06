Mondiale Qatar 2022: novità importanti in arrivo dalla FIFA

23-06-2022 19:26

In vista del Mondiale in Qatar, previsto tra metà novembre e metà dicembre, la FIFA ha varato una serie di norme a loro modo storiche. La più importante è la modifica della composizione della rosa, che passa da un numero massimo di 23 giocatori convocabili a 26.

Modificata anche la lista dei sostituti, che passa da 35 a 55 giocatori. La logica dietro queste modifiche è da ricercare nelle particolari condizioni che vedremo in Qatar: si gioca nel bel mezzo della stagione, in un calendario estremamente ricco e fitto e, non dimentichiamocelo, il Covid-19 circola ancora.

Inoltre, la FIFA consentirà un numero massimo di persone presenti in panchina pari a 26, 15 sostituti e 11 dirigenti della squadra.