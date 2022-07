Mondiale Rally, Rovanpera domina anche in Estonia

17-07-2022 16:23

Il finlandese figlio d’arte Kalle Rovanpera, sulla Toyota GR Yaris Rally 1, ha vinto per la seconda volta consecutiva il Rally d’Estonia, settima prova del mondiale, suo quinto successo stagionale. Al secondo posto, a 1’00”9, si è piazzato il britannico suo compagno di squadra Elfyn Evans. Il beniamino locale Ott Tanak, sulla Hyundai i20 N Rally 1, ha concluso in terza posizione, staccato di 1’55”7. Rovanpera ovviamente domina la classifica mondiale con 83 punti di vantaggio sul belga Thierry Neuville, compagno di squadra di Tanak, oggi quarto a 3’53”3, e 96 punti su Evans. Il prossimo appuntamento col WRC è tra tre settimane, in Finlandia, dal 4 al 7 agosto.