Esce incredibilmente la Francia, l’Argentina affronta la Nigeria ed USA Nuova Zelanda apriranno gli orari di finale: il programma completo

29-05-2023 11:17

Nella corso della serata di ieri sera, domenica 28 maggio, si è giocato l’ultimo turno dei gironi del mondiale U20. Nell’ultimo turno del torneo che si tiene in Argentina si sono giocati le quattro partite dei gironi E ed F. Esce incredibilmente dal Mondiale la Francia che, nonostante la vittoria contro l’Honduras, arriva terza e termina il cammino sul suolo argentino. I francesi infatti, nel corso dei tre incontri disputati, hanno vinto in una sola occasione e sono usciti sconfitti sia contro la Corea del Sud che conto il Gambia (altra rivelazione del torneo che, con 7 punti trova il primato nel girone F), con il risultato di 2-1 a favore degli avversari.

L’elenco delle qualificate che proseguono il torneo:

Girone A: Argentina, Uzbekistan, Nuova Zelanda

Girone B: Usa, Ecuador

Girone C: Colombia, Israele

Girone D: Brasile, Italia, Nigeria

Girone E: Inghilterra, Uruguay

Girone F: Gambia, Corea del Sud

Nella giornata di oggi, lunedì 29 maggio, è prevista una giornata di riposo: ma già domani – martedì 20 maggio – si torna in campo in vista degli ottavi di finale. Ad aprile la nuova fase del torneo sarà la sfida tra USA e Nuova Zelanda, in campo alle ore 20. Successivamente poi toccherà a Uzbekistan-Israele alle ore 23. L’Italia U20 allenata da mister Carmine Nunziata, dopo aver concluso con 6 punti nel girone D, ha ottenuto il secondo posto e, davanti al suo percorso, troverà l’Inghilterra. La gara tra Italia ed Inghilterra è prevista il 31 maggio ore 23 e si giocherà in contemporanea con il big match tra Argentina (padroni di casa) e Nigeria (vera rivoluzione del torneo sudamericano).

Il programma degli ottavi di finale

USA-Nuova Zelanda (30 maggio ore 19:30)

Uzbekistan-Israele (30 maggio ore 23)

Brasile-Tunisia (31 maggio ore 19:30)

Colombia-Slovacchia (31 maggio ore 19:30)

Argentina-Nigeria (31 maggio ore 23)

Inghilterra-Italia (31 maggio ore 23)

Gambia-Uruguay (1 giugno ore 19:30)

Ecuador-Corea del Sud (1 giugno ore 23)