Mondiale U20, i percorsi delle quattro ancora in corsa: l’Italia sfida la Corea

Alle ore 19.30 e 23.00 (italiane) sono in programma le due semifinali del Mondiale Under 20, l’Italia affronta la Corea del Sud mentre l’Uruguay affronta Israele

05-06-2023 22:28

Alle ore 19.30 e 23.00 (italiane) sono in programma le due semifinali del Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Argentina. Le prime due squadre che si affronteranno, e che scenderanno in campo, saranno Uruguay ed Israele. Successivamente la Corea del Sud affronterà i ragazzi di Carmine Nunziata dell’Italia U20.

La squadra dell’Uruguay U20

Gli unici sudamericani ancora in corsa nel mondiale latino hanno conquistato sei punti nel girone E. Le due vittorie sono da ricondursi alla prima ed alla terza gara (Iraq e Tunisia), mentre contro l’Inghilterra hanno subito due reti (le uniche subite nel torneo). Dopo la fase a gironi l’Uruguay, allenato da Marcelo Broli, hanno superato per una rete a zero il Gambia. A decidere l’incontro è stato il giovane classe 2004 Anderson Duarte. Nell’ultimo incontro, i sudamericani, hanno superato per 2-0 gli Stati Uniti: ad aprire le marcature è stato, ancora, l’attaccante Anderson Duarte. Il raddoppio è un autogol degli USA, la costante è l’assenza di gol subiti.

La squadra di Israele

I ragazzi di Ofir Haim hanno perso solo la partita iniziale del girone (contro la Colombia, per 2-1 a favore dei sudamericani). Il secondo incontro è stato un pareggio contro il Senegal, da quel Moment oli sono arrivare tre vittorie di fila che hanno portato i giovani israeliani in semifinale: dopo aver superato Giappone ed Uzbekistan, la partita della svolta è stata sicuramente la vittoria per 3-2 contro il Brasile. Nonostante la prima rete subita, Israele ha avuto la forza di pareggiare il match e di terminare i 90 minuti regolamentari in pareggio. Successivamente, nei supplementari, nonostante il Brasile abbia segnato prima, i ragazzi di Ofir Haim hanno pareggiato e poi ribaltato il risultato.

La Corea del Sud

Sono imbattuti: in tutto il torneo, i ragazzi asiatici, hanno sorpreso il mondo non subendo mai una sconfitta: nei gironi soni partiti subito forte superando per 2-1 la Francia (poi eliminata) ed hanno poi conquistato due punti conto Honduras e Gambia. Nelle fasi ad eliminazione dirette, la Corea del Sud si è imposta per 3-2 contro l’Ecuador ed ha eliminato la Nigeria (per 1-0). L nazionale della Nigeria, prima di affrontare la Corea, aveva superato per 2-0 i padroni di casa dell’Argentina (una delle più grandi candidate per la vittoria del mondiale).

L’Italia di Nunziata

Gli azzurrini stanno realizzando un mondiale importante: nonostante la sconfitta contro la Nigeria, i ragazzi di Nunziata hanno collezionato ben 4 vittorie (su 5 a disposizione). l’Italia U20 dispone una grande quantità di talento in rosa: Pafundi, Baldanzi e Casadei sono i più menzionati ma sembra che la qualità del talento italiano sia in mai sicure. Ora la sfida contro la rivelazione Corea, con la speranza di approdare in finale.