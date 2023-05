Inghilterra e Gambia a punteggio pieno, Francia eliminata ed Uruguay-Tunisia promettono spettacolo per ottenere il passaggio del turno

26-05-2023 12:18

Nella serata di ieri, giovedì 24 maggio, è andato in scena la seconda giornata del Mondiale U20 che si gioca in Argentina. Sono scese in campo le quattro squadre del girone F e le quattro squadre appartenenti al girone E.

Il gruppo E

A dare spettacolo nella serata di ieri, è stata la vittoria dell’Inghilterra per 2-3 contro l’Uruguay. Al termine della seconda gara del torneo, gli Inglesi mantengono la prima posizione avendo ottenuto due vittorie consecutive: 6 punti conquistati e +3 su Uruguay e Tunisia. Al termine del primo tempo, gli inglesi avevano il parziale a favore di 0-2 grazie alle reti di Humphreys e Devine. Ad inizio ripresa l’Uruguay – grazie a Franco Gonzalez – ha accordato le distante ma non è bastato. Nel finale Gyabi realizza il terzo gol degli inglesi e consegna i tre punti alla formazione di Ian Foster.

Vince e convince anche la Tunisia che, come un tornato, si scaraventa ed abbatte l’Iraq. Le tre reti arrivano tutte nel secondo tempo: Snafa apre le danze, El Djebali raddoppia e nel finale – su rigore – Ghorbel chiude definitivamente il match. Al termine della gara, la Tunisia conquista i primi tre punti del torneo. Ultimi, a zero punti, i giovani dell’Iraq.

Il gruppo F

Crolla la Francia contro il Gambia. I transalpini restano a zero punti e sono matematicamente fuori dal mondiale. Capitolo completamente diverso per il Gambia che, dopo due vittorie, vola primo in solitaria in classifica e si qualifica alla prossima fase del mondiale argentino.

Finisce con uno straordinario pareggio per 2-2 la gara tra Corea del Sud e Honduras. Il paese del Centro America passa in vantaggio e raddoppia ma – complice l’espulsione di David Ruiz – gioca più di un’ora in inferiorità numerica. I coreani ne approfittano e pareggiano il match: al termine dell’incontro, gli asiatici volano a 4 punti in classifica (secondi). Capitolo diverso per l’Honduras che, dopo aver visto svanire i primi tre punti, conquista solo un punto: il primo del torneo.