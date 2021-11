Mondiali 2022: definite le squadre qualificate per i playoff

16-11-2021 23:44

Le sei teste di serie giocheranno in casa l’andata della semifinale playoff, mentre i padroni di casa delle tre finali saranno sorteggiati: è questa una delle regole principali da tenere a mente per quel che riguarda gli spareggi Mondiali che andranno in scena il prossimo marzo.

Essendo testa di serie l’Italia non affronterà dunque l’avversaria del 2018, ovvero la Svezia, oltre a Galles, Scozia, Portogallo e Russia, ma solamente nella semifinale: in finale possibile scontro con una big come quella lusitana o replay contro la Nazionale di Ibrahimovic.

Intanto è bene aver presente la suddivisione fra teste di serie e non.

Teste di serie

Portogallo

Scozia

Italia

Russia

Svezia

Galles

Non teste di serie

Turchia

Polonia

Macedonia del Nord

Ucraina

Austria

Repubblica Ceca

Il 26 novembre 2021, alle 17, le squadre partecipanti ai playoff conosceranno il proprio destino: a Zurigo infatti verranno decisi i sei incontri per accedere ai Mondiali 2022 .

Per motivi politici, alcune partite non sarebbero state possibili nel percorso playoff: non ci saranno però incontri negli spareggi, visto il mancato accesso di squadre come Azerbaigian, Gibilterra, Kosovo o Bosnia agli stessi.

I playoff saranno divisi in tre percorsi, l’A, B e il C. In ognuno saranno presenti quattro squadre: dalle due semifinali di ogni percorso ci saranno due qualificate che si giocheranno la finale. Ognuna delle tre vincenti nelle tre finali giocherà i Mondiali 2022.

Per quanto concerne il calendario, si sa già che il 24 e 25 marzo si giocheranno le sei semifinali, mentre il 28 e il 29 le tre finali. Chi ha ottenuto il miglior piazzamento nelle qualificazioni giocherà in casa i match di semifinale, mentre sarà il sorteggio a decidere chi disputerà la finale in casa.

OMNISPORT