Mondiali 2022, il Qatar apre agli omosessuali

01-12-2021 15:05

Qatar 2022 ha aperto agli omosessuali per i prossimi Mondiali. Una notizia importante per chi salvaguarda i diritti umani, riportata dal direttore esecutivo Nasser al Khater: “Josh Cavallo sarebbe il benvenuto in Qatar, nessuno è insicuro da noi. Ma vanno evitate pubbliche manifestazioni d’affetto, che sono disapprovate. E’ l’unica indicazione da rispettare, per il resto tutti possono vivere la propria vita”.

Al Khater, intervistato dalla Cnn e dall’Indipendent, ha aggiunto: “Gli omosessuali possono venire in Qatar come qualsiasi altro tifoso – e possono comportarsi come qualsiasi altra persona. Quel che dico, semplicemente, e’ che dal punto di vista della percezione dell’affettività in pubblico, la nostra è una società conservatrice”.

L’omosessualità è punibile anche con la morte: “Sappiamo che il Mondiale è un possibile palcoscenico per proteste su questi temi, ma non siamo preoccupati”, ha concluso Al Khater.

OMNISPORT