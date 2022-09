Mondiali 2022: il sogno di Michael Matthews

19-09-2022 13:13

Il countdown è ormai iniziato e Michael Matthews non vede l’ora di salire in sella alla sua bici per cercare di coronare il sogno di una vita.

Dopo aver solo sfiorato il successo in due occasioni, Michael Matthews vorrebbe coronare il suo sogno iridato questa domenica proprio nel Mondiale che si tiene nella sua Australia, a sole due ore di distanza dalla Canberra in cui è nato e cresciuto.

È bene ricordare che il ciclista della Bike Exchange ha già vinto la prova mondiale in linea Under 23 a Melbourne nel lontano 2010 e a Bergen sette anni più tardi nella cronosquadre.

“Lottare per quella maglia speciale è qualcosa che sogno ogni singola notte – ha detto Matthews a Cyclingnews – Faremo sicuramente tutto il possibile per ottenere la maglia iridata, ma sarà una guerra e sono entusiasta di accettare la sfida. Avendo la squadra che abbiamo quest’anno ed essendo in Australia, penso che sarà un evento molto speciale”.

Dopo un periodo negativo, in questa stagione Matthews è tornato al successo aggiudicandosi una tappa al Tour de France, la 14a per l’esattezza e vincendo anche la prima tappa della Volta Ciclista a Catalunya.

“Potrò essere veramente felice, soltanto se sarò cosciente di aver dato tutto quello che ho, indipendentemente che arrivi la maglia iridata o il podio, o una top-5. Penso di dover dare tutto, tutto ciò che ho fatto quest’anno, tutta quella forza, quella conoscenza, quell’esperienza, spero di poterlo mettere nella gara mondiale“.

Infine non può mancare una considerazione sul tifo e il pubblico che riempirà le strade per sostenerlo. “Penso che sarà una gara fantastica. Avere un campionato del mondo in Australia, è qualcosa di meraviglioso e per me è impossibile non ricordarmi di quell’atmosfera del 2010. Gli australiani non raggiungono questo livello di ciclismo molto spesso”.