Mondiali 2026, domani il sorteggio: come funziona, i pericoli principali per l’Italia di Spalletti e dove vederlo

Inizia la marcia che porta ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: dopo aver fallito le ultime due qualificazioni, l'Italia non può steccare di nuovo

Inizia ufficialmente la marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2026. Domani, infatti, si svolgerà il sorteggio delle qualificazioni europee alla rassegna che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Pur essendo testa di serie, le insidie non mancano per l’Italia di Spalletti.

Italia, missione Mondiali: è il momento del sorteggio

In casa Azzurri l’imperativo è vietato fallire. Dopo aver saltato gli ultimi due Mondiali, la Nazionale proprio non può steccare per la terza volta di fila. Sarebbe un disastro colossale, dal momento che la prossima Coppa del Mondo negli States ospiterà addirittura 48 selezioni, di cui 16 europee.

Al sorteggio in programma domani, venerdì 13 dicembre (ore 12:00), a Zurigo, la squadra di Luciano Spalletti si presenterà da testa di serie ed è già un’ottima notizia.

Gironi, qualificate e spareggi: come funziona

Sono previsti otto gironi da cinque squadre e quattro da quattro: le 12 vincitrici dei gruppi si qualificheranno direttamente ai Mondiali, mentre i rimanenti quattro posti saranno assegnati attraverso gli spareggi cui accedono le 12 seconde dei gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League che non hanno concluso al primo o al secondo posto la fase a gironi delle qualificazioni europee.

Le 16 partecipanti agli spareggi saranno a loro volta suddivise in quattro percorsi da quattro squadre ciascuno, con semifinali e finale da giocare a marzo 2026.

Perché l’Italia non conoscerà le sue avversarie e i pericoli

Già, gli azzurri non scopriranno domani le avversarie da affrontare sulla strada che porta ai Mondiali. Questo in base al regolamento, secondo cui le nazionali che hanno staccato il pass per i quarti di finale della Nations League scopriranno il proprio percorso solamente dopo le gare che si giocheranno a marzo.

Nel caso specifico di Italia e Germania, le due selezioni saranno sorteggiate in due gironi diversi: dunque, saranno rese note le possibili rivali ma non il girone d’appartenenza. Se l’undici di Spalletti dovesse raggiungere le semifinali di Nations League, sarà inserito in un girone da quattro. Le insidie per Retegui e compagni di certo non mancano. Da evitare la Turchia di Calhanoglu e Montella, ma anche la pericolosa Norvegia di Haaland. E, ancora, la Polonia e la Serbia.

Mondiali 2026, dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

Il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti si terrà domani, venerdì 13 dicembre, alle 12:00. Per assistere alla cerimonia che andrà in scena presso la sede della Fifa a Zurigo, in Svizzera, basterà sintonizzarsi su Rai 2 oppure in alternativa su RaiSport.

Per quanto riguarda la copertura in streaming, sarà possibile seguire il sorteggio su RaiPlay, la cui app è disponibile su pc, smartphone e tablet, o sugli account ufficiali UEFA e FIFA.

Le fasce del sorteggio