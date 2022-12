23-12-2022 10:22

Fermate tutto, si ricomincia! Altro che la ripresa dei campionati nazionali con la serie A pronta a ripartire il 4 gennaio. C’è il rischio di riportare tutti in Qatar per rigiocare la finale dei Mondiali. Non proprio tutti ma almeno Argentina e Francia protagoniste della finale più bella della storia della Coppa del Mondo a detta di molti. Cosa c’è di vero in questa ipotesi surreale? Vediamo di preciso cosa si tratta mettendo in chiaro che si tratta comunque di una possibilità…del tutto improbabile.

Argentina-Francia, la finale dei Mondiali va rigiocata!

Incredibile ma vero. C’è qualcuno che ha avanzato l’ipotesi di rigiocare la finale dei Mondiali di calcio di Qatar 2022 tra Argentina e Francia. Il perchè? Colpa dell’arbitraggio, giudicato da molti insufficiente. Tanto che è partita una petizione per chiedere la ripetizione della finale Argentina-Francia.

La raccolta firme è partita ovviamente in Francia dove proprio non ne vogliono sapere di aver perso la finale, peraltro ai calci di rigore, dopo ben due rimonte firmate dalla tripletta di Kilian Mbappè a riprendere due volte le magie di Lionel Messi. Finora sono state raccolte ben 200mila firme ma l’iniziativa sta assumendo volumi sempre più maggiori soprattutto diventando virale sulla rete.

Argentina-Francia da rigiocare, nel mirino l’arbitro Marciniak

Ai francesi, ma non solo, non è andato giù l’arbitraggio della finale dei Mondiali da parte dell’arbitro polacco Szymon Marciniak. A cominciare dal primo rigore concesso all’Argentina, considerato da molti generoso anche se ineccepibile a termini di regolamento dopo la sbracciata di Dembelè su Di Maria. Criticata anche la distribuzione dei cartellini con il gioco duro, soprattutto degli argentini che l’arbitro ha fatto spesso correre.

Il giallo sul gol di Messi, andava annullato? Il momentaneo 3-2 di Messi nella finalissima di Losail sarebbe stato segnato con alcuni giocatori argentini già entrati in campo al momento del contropiede dell’albiceleste. Insomma degli elementi che hanno portato il giorno dopo la partita l’Equipè, giornale di riferimento francese e non solo, a dare 2 come voto in pagelle a Marciniak.

Finale Argentina-Francia, gol di Messi da annullare per Marelli

L’ex arbitro Luca Marelli, oggi opinionista arbitrale di riferimento per Dazn, ha analizzato l’episodio del gol di Messi incriminato e ha sentenziato che sì, la rete andava annullata.

“Al momento della realizzazione della rete di Messi, due calciatori dell’Argentina si trovavano all’interno del terreno di gioco. Motivo per cui, a stretta norma di regolamento, l’arbitro (una volta accortosi od informato dell’irregolarità) avrebbe dovuto tornare sulla decisione originaria (convalida della rete), annullare la realizzazione e riprendere con un calcio di punizione diretto a favore della Francia”.

Possibilità di rigiocare la finale Argentina-Francia nulle

Inutile dire che il tentativo francese di fare una petizione per rigiocare la finale dei Mondiali tra Argentina-Francia è puramente provocatorio. Non c’è nessuna possibilità che questa iniziativa vada in porto visto che il risultato è stato ampiamente omologato e il baraccone della Fifa ha tolto le tende dal Qatar e tutto il calcio, squadre di serie A comprese, sono pronte a riprendere i rispettivi campionati, addirittura ieri la Premier League già in campo con il pirotecnico 3-2 tra City e Liverpool nella Carabao Cup.