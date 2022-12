22-12-2022 13:10

La voglia di apparire travalica i confini dello spettacolo: i nuovi vip sul mondo dei social sono anche i cuochi che negli ultimi anni hanno guadagnato uno status di celebrità come accaduto anche a Salt Bae, il mago della carne turco che negli ultimi giorni è finito al centro della polemica.

Salt Bae: l’intrusione nella festa Mondiale dell’Argentina

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere le immagini di Salt Bae, il cuoco turco che ha molte amicizie nella Fifa, infatti, è riuscito a scendere sul terreno di gioco dopo la finale tra Francia e Argentina. Per molti calciatori lo stesso Bae è una celebrità ma evidentemente non per Leo Messi che è apparso molto infastidito dalle richieste di foto e di selfie da parte del cuoco in quel momento di festa.

Salt Bae: arriva il divieto dall’U.S. Open Cup

Per tifosi e addetti ai lavori quell’ingresso in campo è stata una mancanza di rispetto da parte di Salt Bae che non ha rispettato quello che è il momento sacro di atleti che hanno appena vinto un campionato del Mondo. La punizione arriva però dagli Stati Uniti ed in particolare dagli organizzatori della U.S. Open Cup, la manifestazione nazionale di calcio (o soccer) statunitense e che rappresenta l’equivalente della nostra Coppa Italia. In un tweet gli organizzatori fanno sapere del divieto di Salt Bae di partecipare alla finale del torneo. Un modo anche per richiamare l’attenzione, quello usato dagli organizzatori, su una competizione che è in grande crescita ma non gode certo di grande seguito mediatico.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final — U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022

Ma per Salt Bae potrebbe essere un primo campanello d’allarme, negli Stati Uniti si giocheranno i prossimi campionati Mondiali e vista la fama che lo precede per lui arrivare alla finale della prossima Coppa del Mondo potrebbe essere molto più complicato.

Chi è Salt Bae: il mago della carne e del “sale”

Nel corso degli ultimi anni Salt Bae è diventato un vero e proprio personaggio mediatico. Lo chef turco, il cui vero nome è Nusret Gocce) è diventato famoso per il suo particolare modo di salare le sue creazioni culinarie ed in particolare la carne. Con il suo look decisamente particolare e la sua capacità di utilizzare i social, Bae ha creato un vero e proprio impero culinario che oggi conta 22 ristoranti in tutto il mondo. Poco più di un mese fa il suo ristorante ad Abu Dhabi ha ospitato la cena per celebrare l’addio alle corse di Sebastian Vettel. Lo chef ha deciso di pubblicare il conto di quella cena (offerta da Lewis Hamilton) che ammontava a circa 160mila euro, scatenando la rabbia dei piloti che hanno sostenuto che non si trattasse del loro conto.