28-11-2022 11:58

Sebastian Vettel ha appena concluso la sua lunga (e vincente) carriera da pilota di F1. Tuttavia, il quattro volte Campione del Mondo potrebbe tornare presto protagonista in Formula 1, con la Red Bull, scuderia che conosce molto bene.

Vettel, il futuro ancora nella Formula 1 ma non da pilota

Ad Abu Dhabi, ultimo GP della stagione 2022, Sebastian Vettel si è ufficialmente ritirato. A 35 anni, con 15 anni in pista e quattro titoli di Campione del Mondo in bacheca, ha deciso di dire basta.

Tuttavia, un personaggio del suo calibro difficilmente resterà fuori a lungo dal circus della Formula 1. In effetti, c’è già una proposta decisamente interessante che lo riguarda da vicino. L’offerta arriva direttamente dalla Red Bull, ovvero la scuderia con cui ha vinto tutti i suoi titoli di Campione del Mondo.

Red Bull, Marko e Horner credono ciecamente in Vettel

La Red Bull è convinta che Sebastian Vettel sia già pronto per un ruolo dirigenziale all’interno della scuderia. Helmut Marko non ha fatto giri di parole: “Vettel? Non è escluso che torni con una posizione dirigenziale di alto livello. E poi io avrò presto 80 anni”, le sue parole a Sky Germania.

Gli ha fatto eco Christian Horner, team principal della Red Bull: “È una di quelle persone incredibilmente brave in tutto ciò che fanno. Sono sicuro che se decidesse di continuare su questa strada, in una posizione dirigenziale, farebbe molto bene”. Insomma, alla Red Bull piace l’idea di avere Sebastian Vettel.

Futuro Vettel, una decisione difficile da prendere

Ora la palla passa a Sebastian Vettel. Toccherà all’ormai ex pilota decidere cosa fare nel prossimo futuro. La Red Bull, dopo aver riaccolto Daniel Ricciardo, vorrebbe riportare a casa anche Sebastian Vettel, offrendogli una posizione di grande importanza e potere.

La sensazione è che Sebastian Vettel sia propenso ad accettare. In fin dei conti, il mondo dei motori è sempre stata la sua vita. Ora non indosserebbe la tuta ma giacca e cravatta. Già pronto a smettere di correre?