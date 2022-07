Mondiali atletica 2022: Iapichino manca la finale del salto in lungo

23-07-2022 22:03

Grande delusione ai mondiali di atletica di Eugene (Usa, Oregon) per le azzurre del salto in lungo. Larissa Iapichino, figlia della campionessa olimpica Fiona May e Gianni Iapichino, non riesce a qualificarsi per la finale di categoria. Nelle qualificazioni, l’azzurra ha effettuato due salti nulli, avendo a disposizione solo la misura di 6.60. Nonostante il salto sia stato considerato valido, tale misura alla terza prova non può essere considerata sufficiente per la qualificazione alla finale, concludendo la sua prova al quattordicesimo posto complessivo.

Queste le finaliste che si contenderanno il successo finale: Burks, Mihambo, Brume, Bekh-Romanchuk, Sagnia, Buschkuehl, Flynn, Usoro, Sawyers, Ugen, Vuleta, Oro Melo.

Nessuna atleta azzurra, quindi, concorrerà alla conquista dell’oro, o di almeno un posto sul podio.