Mondiali atletica, Jacobs in semifinale: "Non sto benissimo, sarà dura"

16-07-2022 08:39

Ha sofferto tanto, ma alla fine Marcell Jacobs è riuscito a qualificarsi per le semifinali della gara dei 100 metri ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon. Il campione olimpico della specialità ha chiuso secondo la propria batteria con il tempo di 10″04 dietro al giamaicano Oblique Seville, vincitore in 9″93, e davanti al giapponese Ryuichiro Sakai con 10″12.

Il non eccellente crono è valso a Jacobs il decimo tempo complessivo delle qualificazioni, dove a spiccare sono stati due statunitensi: Fred Kerley con 9″79 e Trayvon Bromell con 9″89. Il campione olimpico ha commentato così la sua prova a RaiSport: “Va male perché non sto benissimo – le sue parole -. Passerò la nottata a fare fisioterapia con l’obiettivo di dare il massimo ma la situazione non è ideale”.

“I tempi di reazione sono ottimi, ma in gara soffro – ha aggiunto Jacobs -. Ho comunque deciso di esserci e di provarci, speriamo vada bene. Sarà dura, sarà durissima, ma sono qui e mi butto”. Le semifinali nella notte fra sabato e domenica, con Jacobs in pista alle 3:14. Quasi due ore più tardi ci sarà la finale iridata.