Mondiali basket, ecco le avversarie dell'Italia

Sorteggio positivo per l'Italbasket in vista del Mondiale in programma dal 31 agosto al 15 settembre in Cina. Nel sorteggio di Shenzhen, gli Azzurri sono stati inseriti nel girone con Serbia, Filippine ed Angola. Se gli slavi erano una delle teste di serie da evitare, per la squadra di Sacchetti non dovrebbero esserci particolari problemi per le altre due partite.

Gli Azzurri per accedere alla seconda fase (girone con le due promosse del Gruppo C) dovranno qualificarsi tra le prime due.

GRUPPO A (Pechino): Cina, Venezuela, Polonia, Costa d’Avorio

GRUPPO B (Wuhan): Argentina, Russia, Corea, Nigeria

GRUPPO C (Guangzhou): Spagna, Portorico, Iran, Tunisia

GRUPPO D (Foshan): Serbia, Italia, Filippine, Angola,

GRUPPO E (Shanghai): Usa, Turchia, R. Ceca, Giappone

GRUPPO F (Nanjing): Grecia, Brasile, Montenegro, Nuova Zelanda

GRUPPO G (Shenzhen): Francia, R. Dominicana, Germania, Giordania

GRUPPO H (Dongguan): Lituania, Australia, Canada, Canada

SPORTAL.IT | 16-03-2019 13:25