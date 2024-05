Serie D 2023/24, le squadre promosse in Serie C: festeggia il Caldiero Terme

I veneti centrano il bersaglio grosso, vincendo il duello con il Piacenza nel girone B. Festa rimandata per il Carpi, col Ravenna che insegue ancora

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dopo Campobasso e Pianese, festeggia anche il Caldiero Terme, che vince il girone B di Serie D e stacca il pass per la Lega Pro. Promozione acquisita per i veneti, bravi ad aggiudicarsi il duello con il Piacenza, che ha provato a tenere aperto il campionato fino all’ultima giornata della regular season. Festa rimandata, invece, per il Carpi, tallonato dall’ambizioso Ravenna. Ecco cosa è successo nel pomeriggio di calcio in quarta serie.

Caldiero Terme promosso in Serie C

Il Caldiero Terme non fallisce la missione, battendo in goleada il Villa Valle in trasferta. Gli ospiti mettono subito le cose in chiaro, sbloccando il match con un calcio di rigore di Zerbato, grande protagonista di giornata. È lo stesso Zerbato a raddoppiare 9 minuti più tardi, prima della doppietta di Fasan all’alba dell’intervallo. Nella ripresa c’è spazio per i due gol dei padroni di casa, targati Ferrario e Mehic, inutili ai fini del risultato finale. Il Caldiero Terme è in Serie C.

Dopo aver spaventato i diretti avversari lo scorso weekend, il Piacenza sarà costretto a giocarsi tutto ai playoff, per poi sperare in un ripescaggio tra i professionisti. Secondo posto per i biancorossi, partiti bene anche contro il Varesina, per poi mollare la presa nel corso della gara, complici le notizie che arrivavano dalla Val Bembrana. 2-2 per gli emiliani, già vicini alla C nell’estate 2023.

Carpi, festa rimandata: il Ravenna non molla

Si continua a battagliare nel girone D di Serie D. Il Carpi macina punti e vittorie, ma deve fare i conti con un Ravenna che non ha nessuna intenzione di mollare a 180 minuti dalla fine della stagione regolare. Squadre divise da due lunghezze, con i biancorossi che hanno vinto agevolmente contro il Certaldo, grazie alle reti di Calanca, Sall e Rossi, rendendo vano il gol di Gozzerini. I giallorossi, dal canto loro, hanno liquidato la pratica Imolese tra le mura amiche: basta il sigillo di Alluci al minuto 44. Il Ravenna si conferma miglior difesa del girone per distacco, con soli 13 gol subiti e 66 punti all’attivo.

Le squadre promosse in Serie C: manca un solo verdetto

Il testa a testa tra Carpi e Ravenna rinvia al prossimo weekend l’ultimo verdetto in Serie D, per quanto concerne il discorso promozione. Ad oggi, infatti, hanno già festeggiato il salto di categoria la matricola Alcione Milano, la sorpresa Union Clodiense e squadre come Pianese, Campobasso, Cavese, Team Altamura e Trapani. A queste, si è aggiunto con merito il Caldiero Terme, che costringerà il Piacenza a giocare i playoff.

Queste le squadre già promosse in Serie C in vista della stagione 2024/25:

Alcione Milano

Caldiero Terme

Union Clodiense

Pianese

Campobasso

Cavese

Team Altamura

Trapani