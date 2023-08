Mondiali basket: dove vedere Italia-Repubblica Dominicana in tv e in streaming

Per gli uomini di Pozzecco è testa nella seconda sfida della fase a gironi: gli azzurri affronteranno i caraibici guidati dalla stella NBA Towns

26-08-2023 11:32

Il Mondiale di basket procede a ritmi spediti e l’Italia di Gianmarco Pozzecco si appresta a ritornare in campo. Gli azzurri, dopo l’esordio vincente nel girone A contro l’Angola (81-67), sono pronti a combattere anche per la seconda gara di questo torneo iridato. Ricci e compagni, sul parquet dell’Araneta Coliseum di Manila, affronteranno la Repubblica Dominicana, match fondamentale per il primo posto del girone.

Di fatto, almeno sulla carta, la sfida è alquanto ostica, con gli uomini di Garcia che hanno mandato ko le Filippine nella gara d’esordio con il risultato finale di 87-81. Dunque, insieme all’Italbasket, sono le uniche due squadre ad aver messo in cascina i primi due importanti punti, con Filippine e Angola a quota uno.

Italia-Rep. Dominicana: dove vederla in diretta tv e streaming

L’Italbasket vuole regalare emozioni e continuare a dar forma al sogno Mondiale. Dunque, scatta il conto alla rovescia per la sfida tra gli uomini di Gianmarco Pozzecco e la Repubblica Dominicana, in programma domani, domenica 27 agosto, con palla al centro alle 10.

Il match sarà visibile in chiaro e in maniera gratuita su Rai 2, al canale 2 del Digitale Terrestre, ma anche su Sky, tramite la sottoscrizione di un abbonamento, su Sky Sport Summer, al canale 201. Inoltre, la sfida sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay, ma anche su SkyGo, NowTv e DAZN.

Italbasket, testa alla squadra di Towns

L’Italia vuole vincere e convincere. I segnali positivi sono emersi già dalla gara di debutto al Mondiale contro l’Angola, dove gli uomini di Pozzecco hanno assaporato la prima vittoria del torneo iridato. Nonostante la conquista del successo, gli azzurri hanno peccato a livello realizzativo recandosi non poche difficoltà. Esemplare, però, la capacità di dirottare la sfida a loro favore in una gara tutt’altro che semplice.

Ora si avvicina la sfida contro la Repubblica Dominicana, natch utile già a definire il quadro del girone A. Nel roster dei caraibici spicca in assoluto uno dei più forti lunghi della NBA: si tratta della stella dei Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns. Di fatto, all’esordio contro le Filippine ha già messo in campo una grandiosa prestazione, mettendo a referto 26 punti e 10 rimbalzi.

Il cammino dell’Italia e la formula del Mondiale

Dopo Angola e Repubblica Dominicana, l’Italbasket chiuderà la fase a gironi con la sfida contro le Filippine. Sempre sul parquet dell’Araneta Coliseum di Manila, in Florida, martedì 29 agosto si darà spazio alla gara contro gli uomini di Vincent: start alle 14. Al netto del possibile risultato nella sfida tra azzurri e caraibici, è scontata la volontà del roster di Pozzecco nel passare alla fase successiva del Mondiale e continuare la scalata verso le battute finali.

Per staccare il pass per la seconda fase del torneo sarà necessario terminare la fase a gironi al primo o al secondo posto: essenziali saranno anche i punti, utili anche nello step successivo organizzato in quattro gruppi composti da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale, per poi proseguire il cammino con la formula dell’eliminazione diretta fino alla finale. Altra nota fondamentale è che da questo Mondiale 7 squadre potranno staccare il pass per Parigi 2024.