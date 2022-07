Mondiali Budapest: niente bronzo per il Setterosa

02-07-2022 15:44

A Budapest l’Italia fallisce il ritorno sul podio dei Mondiali di pallanuoto femminile, che manca dal bronzo di Kazan 2015. Il Setterosa nella finale per il terzo posto è stato battuto in rimonta dall’Olanda per 7-5 e il rammarico è grosso perché le azzurre erano in vantaggio per 4-2 a metà partita dopo esserlo state anche per 4-1. Poi però nel terzo quarto le olandesi hanno pareggiato sul 4-4 e infine nell’ultimo hanno preso il volo: un parziale di 1-5 nella seconda parte del match che è costato molto caro alle ragazze guidate da Carlo Silipo.