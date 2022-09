Mondiali, capitan Sylla: "Italia non favorita, le critiche ci hanno sfiorato"

23-09-2022 17:02

Anche l’Italia del volley femminile non vuole essere da meno dei maschi al Mondiale. Dopo il trionfo agli Europei, Sylla e compagne sono desiderose di alzare un altro trofeo e scrivere un’altra pagina di storia. Intervistata dal Corriere della Sera, la capitana delle azzurre ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del torneo.

Sylla ha ammesso: “Se siamo le favorite in questo Mondiale? No. Ma siamo forti e consapevoli. Per questo nessuno ci farà sconti e dovremo conquistarci ogni punto. Ci sono Serbia, Brasile, Stati Uniti, Cina, Turchia, tutte attrezzate per vincere. E ci siamo anche noi. Sarà un torneo di altissimo livello e ci siamo preparate bene sia a livello fisico che tecnico. Chi arriverà in fondo farà 12 partite e bisognerà essere pronti anche a livello mentale. Ma noi arriviamo da un’ottima Nations League. Il neo è che non giochiamo partite vere da due mesi”.

L’Italia ha vinto all’Europeo dopo la delusione alle Olimpiadi e Sylla ricorda bene la delusione a Tokyo: “È stato solo un incidente di percorso e l’abbiamo dimostrato con Europeo e Nations League. Avevamo vinto medaglie prima e ne abbiamo rivinte dopo. Le critiche? Fanno parte del gioco. Quando vinci sei in cielo, quando perdi sei sottoterra. Nello sport, però, capita anche di sbagliare. La pioggia di critiche non ci ha toccato più di tanto, anche perché non era la prima e, purtroppo, non sarà l’ultima”.

Sylla parla e agisce da capitana, ma il gruppo è ricco di trascinatrici: “Questa è una squadra di capitane e ognuna di noi cerca di tirar fuori il meglio dalle altre. C’è gente con più esperienza di me, che ha vinto tutto. Forse devo fare qualche discorso in più, ma questa è una squadra di campionesse e io sono orgogliosa del ruolo che mi hanno affidato”.